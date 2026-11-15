En el Estadio Romel Fernández Gutiérrez habrá un gran partido este domingo 15 de noviembre, pues ahí chocarán Panamá y Curazao por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Panamá vs. Curazao en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el duelo Panamá vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026 este domingo 15 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del lunes 16 de noviembre
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Panamá vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026?
Este domingo 15 de noviembre se podrá ver el duelo Panamá vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- México: Concacaf App, Concacaf YouTube
- Jamaica: Bluu
- Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX, NAICOM