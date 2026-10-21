La UEFA Champions League vivirá uno de sus duelos más electrizantes de la tercera jornada de la fase de liga cuando el Arsenal FC y el Bayern de Múnich midan fuerzas hoy miércoles 21 de octubre de 2026. El escenario destinado a presenciar este auténtico choque de trenes será el moderno y vibrante estadio Allianz Arena, ubicado en la emblemática ciudad de Múnich, Alemania. Ambas escuadras son candidatas para lograr el título del certamen europeo y cuentan con destacados jugadores que pueden marcar la diferencia en el compromiso.

El conjunto bávaro saltará al terreno de juego decidido a hacer valer el peso de su localía y la comunión con su afición. Con un modelo de juego sustentado en la asfixiante presión tras pérdida, la rápida apertura por los costados y una letal contundencia en los metros finales, los alemanes buscarán tomar el control de la posesión desde el silbatazo inicial, buscando arrinconar a su adversario.

Del otro lado, la escuadra conducida por Mikel Arteta viaja a territorio teutón con la convicción de dar un golpe de autoridad y demostrar la madurez de su proyecto futbolístico. Basando su propuesta en un bloque compacto, solidez defensiva y transiciones punzantes encabezadas por su juventud y desequilibrio individual, los Gunners intentarán desactivar los circuitos creativos de su oponente para salir airosos de una de las pruebas de fuego más complejas de la temporada continental.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Arsenal EN VIVO por la Champions League?

Te presentamos la guía de canales que transmitirán EN VIVO el partido Bayern Múnich vs. Arsenal hoy miércoles por la UEFA Champions League.

Argentina: FOX Sports y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: TNT y MAX

Chile: ESPN y Disney+ Premium

Colombia: ESPN y Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

México: MAX

Nicaragua: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium

Perú: ESPN y Disney+ Premium

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión NOW, TUDN App y ViX.

Venezuela: ESPN y Disney+ Premium

Horarios del partido Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League

El partido entre Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League empezará a las 13:00 horas en México. En España, este vibrante compromiso será a las 21:00 horas. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el juego inicia a las 14:00 horas.

España: 21:00 horas (península y Baleares) / 20:00 horas (Islas Canarias)

Estados Unidos: 15:00 horas (Costa Este / EDT) | 14:00 horas (Centro / CDT) | 13:00 horas (Montaña / MDT) | 12:00 horas (Pacífico / PDT)

México: 13:00 horas (tiempo del centro / CDMX) | 12:00 horas (zona del Pacífico y Noroeste)

Costa Rica: 13:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

Guatemala: 13:00 horas

Honduras: 13:00 horas

Nicaragua: 13:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Puerto Rico: 15:00 horas

República Dominicana: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas (horario de Brasilia)

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas