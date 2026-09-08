Los merengues llegan a perder su invicto en LaLiga, mientras que los italianos vienen con paso perfecto en este arranque de temporada. La UEFA Champions League 2026/27 levanta el telón con una Jornada 1 de alto voltaje en la Fase de Liga. La élite del fútbol europeo vuelve a escena con partidos decisivos desde el arranque como el Real Madrid vs. Inter de Milán hoy martes 8 de septiembre, en el Santiago Bernabéu. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde México, España, Estados Unidos y países de Latinoamérica.

Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes 8 de septiembre, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Conoce cómo mirar por TV y streaming online. (Foto: Composición Gestión Mix)
Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes 8 de septiembre, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Conoce cómo mirar por TV y streaming online. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver el partido Real Madrid-Inter EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online?

Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes 8 de septiembre de 2026 por la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se juega en el Santiago Bernabéu y comienza a las 14:00 en Perú, equivalente a las 21:00 en España.

País o territorioTV / cableStreaming online
PerúESPNDisney+ Premium
ColombiaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
ArgentinaESPNDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
ParaguayESPNDisney+ Premium
BoliviaESPNDisney+ Premium
VenezuelaESPNDisney+ Premium
BrasilTNT SportsHBO Max
MéxicoTNT SportsHBO Max
Centroamérica*Disney+
Estados UnidosCBS Sports (inglés); posible señal de UniMás o TUDN según asignaciónParamount+ (inglés), DAZN en español y ViX para parte de la oferta en español
EspañaMovistar Plus+ (dial 7), Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 3, Orange Fútbol 1Movistar Plus+
Reino UnidoTNT Sports 1 y TNT Sports 5HBO Max
IrlandaTNT Sports 1, TNT Sports 5 y Virgin Media TwoHBO Max, Virgin Media Play
CanadáDAZN
AustraliaStan Sport
Nueva ZelandaDAZN
IndiaSony Ten 2Sony LIV
SingapurbeIN SPORTS CONNECT
Hong KongbeIN SPORTS CONNECT
MalasiabeIN SPORTS CONNECT
FilipinasbeIN SPORTS CONNECT
Arabia SauditabeIN SportsTOD TV / beIN CONNECT
Emiratos Árabes UnidosbeIN SportsTOD TV / beIN CONNECT

A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Inter de Milán en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid - Inter de Milán por la Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm            
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 3:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Cómo llega Real Madrid e Inter de Milán al partido de hoy?

El Real Madrid afronta este compromiso tras un inicio sólido en la temporada 2026/27, con victorias frente a RCD Espanyol, Real Sociedad y Málaga. No obstante, el equipo dirigido por X vio interrumpida su racha invicta en LaLiga luego de caer 1-0 ante el Real Betis, en un partido condicionado por el penal errado de Kylian Mbappé y la falta de contundencia de los merengues en el último tercio. Ahora, los blancos buscarán responder ante su afición en el Santiago Bernabéu y recuperar sensaciones en una cita de máxima exigencia.

El Inter de Milán, por su parte, aterriza en Madrid con argumentos para competir. El conjunto nerazzurro conserva un pleno de victorias tras las tres primeras jornadas de la Serie A y pretende trasladar esa solidez al escenario europeo. Con un bloque reconocible, experiencia internacional y un ataque capaz de castigar en transiciones, el Inter intentará sacar un resultado favorable ante el Real Madrid en el Bernabéu.

SOBRE EL AUTOR

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