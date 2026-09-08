Real Madrid e Inter de Milán medirán fuerzas este martes 8 de septiembre por la Champions League 2026-27. El partido, que se disputará en el Santiago Bernabéu, es imperdible. Por esa razón, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Inter de Milán de en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Inter de Milán?
Este martes 8 de septiembre se podrá ver el Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- México: TNT Sports, Max México
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte