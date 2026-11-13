La selección de San Martín (Saint Martin en inglés) reciba a su similar de El Salvador este viernes 13 de noviembre, desde las 17:00 Tiempo del Centro / 6 pm ET / 3 pm PT , en el SKNFA Technical Center en Basseterre, capital de San Cristóbal y Nieves , en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 . Esta llave cruza a los equipos descendidos de la Liga A contra los representantes clasificados desde la Liga C. El ganador avanzará a las preliminares de la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor quedará eliminado del certamen continental. Si quieres ver el partido San Martín vs. El Salvador EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por TV abierta y streaming online en diferentes países, revisa qué canales están disponibles, dónde verlo y todos los detalles del encuentro.

¿Dónde ver San Martín vs. El Salvador EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

San Martín vs. El Salvador se juega este viernes 13 de noviembre en el SKNFA Technical Center en Basseterre, válido por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El inicio está programado para las 20:00 en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay; 19:00 en Bolivia y Venezuela; y 18:00 en Colombia, Ecuador y Perú.

País o región TV disponible Streaming online disponible San Martín -- YouTube, CONCACAF GO El Salvador Canal 4 El Salvador TCS GO, YouTube, CONCACAF GO Argentina -- VPN Bolivia -- VPN Perú -- VPN Colombia -- VPN Ecuador -- VPN Chile -- VPN Uruguay -- VPN Paraguay -- VPN Brasil -- VPN México -- YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO España -- YouTube, CONCACAF GO

En territorio salvadoreño, la alternativa principal es Canal 4. Para verlo online de forma oficial, las opciones informadas son TCS Go, YouTube, CONCACAF GO.

En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y otros mercados sudamericanos, la única opción es utilizar un VPN para conectarse a cualquiera de las señales disponibles que transmitirán el encuentro. Perú, Colombia y Ecuador lo reciben desde las 18:00; Bolivia y Venezuela desde las 19;00; y Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, desde las 20:00.

¿A qué hora juega San Martín vs. El Salvador EN VIVO HOY por Play-In de la Copa Oro Concacaf 2027?

20:00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

19:00: Bolivia y Venezuela

18:00: Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos (Este-EST)

17:00: México y Estados Unidos (Centro-CST)

16:00: Estados Unidos (Montaña-CST)

15.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Posibles alineaciones de San Martín y El Salvador por Play-In de la Copa Oro Concacaf 2026

San Martín: Jordan Etienne (o Sébastien Raphose); Malik Denis, Belony Dumas, David Zephir y Fabien Fonrose (o Stéphan Varsovie); Romuald Lacazette, Yanis Montantin, David Chevalier y Mattéo Makhabe; Axel Raga y Pierre-Bertrand Arné. Entrenador: Jean-Claude Darcheville.

El Salvador: Mario González; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Jorge Cruz y Nelson Blanco (o Diego Flores); Christian Martínez, Mauricio Cerritos, Marcelo ‘Chiqui’ Díaz y Harold Osorio (o Joshua Pérez); Brayan Gil y Nathan Ordaz (o Styven Vásquez y Rafael Tejada). Entrenador: Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.