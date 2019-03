Ecuador vs. Honduras EN VIVO: VER EN DIRECTO el partido amistoso FIFA en el Red Bull Arena

Ecuador y Honduras juegan este martes 26 de marzo en el Red Bull Arena en New Jersey desde las 7:30 pm. vía Win Sports como preparación para la próxima Copa América Brasil 2019. El técnico Hernán Darío Gómez buscará su primer triunfo en el año después de caer 1-0 ante Estados Unidos. Depor te trae la mejor información de la fecha FIFA con todos los goles, videos, jugadas polémicas, estadísticas y más datos que debes conocer.

La reciente derrota por 1-0 en el amistoso ante Estados Unidos, y la afirmación del técnico de Ecuador es aprender en el proceso para llegar en óptimas condiciones a la Copa América. Con un triunfo, se aplacaría las críticas, incluso porque el propio 'Bolillo' ha asegurado en varias ocasiones que "Ecuador tiene que ganar todos los partidos, porque si no, hay crisis".

Tras la derrota ante Estados Unidos, los comentaristas ecuatorianos aseguraron la tricolor andina "no jugó a nada". Sin embargo, tras su regreso al banquillo de Ecuador, Gómez ha cosechado cuatro triunfos, un empate y una derrota.

El técnico colombiano fue el primer entrenador en clasificar a Ecuador a un Mundial, el de Corea del Sur y Japón 2002, para que luego lo hicieran también sus compatriotas Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda, que llevaron a la selección del país andino a los mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014, respectivamente.

Tras quedarse sin el billete al de Rusia 2018 y fechas antes sin su seleccionador, el argentino Gustavo Quinteros, Ecuador emprendió en agosto pasado con Gómez el rearmado del equipo, en procura del Mundial de Catar 2022, pero antes con la Copa América de este año como uno de los principales objetivos.

Por otro lado, Honduras tiene objetivos específicos bajo la dirección técnica de Coito: la Copa Oro de la Concacaf en junio próximo y las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Coito tendrá como principal desafío clasificar a Honduras, tras su última participación mundialista en Brasil 2014 al mando de Luis Fernando Suárez.

Honduras debutó en un Mundial en España 1982 con José de la Paz Herrera como seleccionador y volvió para el de Sudáfrica 2010 bajo el mando del también colombiano Reinaldo Rueda.

Ecuador vs. Honduras: alineaciones posibles

Ecuador : Máximo Banguera; Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Robert Arboleda, Beder Caicedo; Jefferson Intriago, Jhegson Méndez, Christian Noboa, Renato Ibarra; Ángel Mena y Leonardo Campana. Seleccionador: Hernán Gómez.



Honduras : Luis López; Bryan Beckeles, Henry Figueroa, Maynorm Figueroa, Félix Crisanto; Ever Alvarado, Bryan Acosta, Albert Elis, Alexander López; Romell Quioto y Anthony Lozano. Seleccionador: Fabian Coito.



¿Qué canales transmitirán el partido entre Ecuador vs. Honduras por amistoso FIFA?

Colombia: Win sports

Ecuador: Canal del Fútbol

Francia: beIN Sports MAX 6, beIN Sports Connect

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports HD 3, beIN Sports Connect



Horarios en el mundo para ver el amistoso internacional fecha FIFA

México: 6:30 pm

Perú: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Colombia 7:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Reino Unido: 12:30 am (27 de marzo)

España: 1:30 am (27 de marzo)

Japón: 10:30 am (27 de marzo)



Últimos 5 partidos de Honduras

28/05/18 | Corea 2-0 Honduras | Amistoso FIFA

02/06/18 | Honduras 0-1 El Salvador | Amistoso FIFA

11/10/18 | Emiratos Árabes 1-1 Honduras | Amistoso FIFA

16/11/18 | Honduras 1-0 Panamá | Amistoso FIFA

20/11/18 | Chile 4-1 Honduras | Amistoso FIFA



Últimos 5 partidos de Ecuador

12/10/18 | Catar 4-3 Ecuador | Amistoso FIFA

16/10/18 | Omán 0-0 Ecuador | Amistoso FIFA

15/11/18 | Perú 0-2 Ecuador | Amistoso FIFA

20/11/18 | Panamá 1-2 Ecuador | Amistoso FIFA

21/03/19 | Estados Unidos 1-0 Ecuador | Amistoso FIFA