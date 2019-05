Ecuador vs. Italia: ¿Cómo, cuándo y dónde ver EN DIRECTO el partido por el Mundial Sub 20 Polonia 2019?

Ecuador e Italia protagonizarán un vibrante encuentro cuando se enfrenten en el Estadio Zdzislaw Krzyszkowiak este domingo 26 de mayo por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019. El pitazo inicial del compromiso se escuchará a las 11:00 horas en Perú con transmisión vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes.

Luego de igualar 1-1 con Japón en la primera jornada del certamen, al vigente campeón del Sudamericano de la categoría le urge sumar de a tres, y precisamente, eso es lo que intentará hacer cuando se mida con su próximo rival.

Ecuador , ante Italia por el Mundial Sub 20 Polonia 2019 , no deberá cometer los mismos errores que tuvo en el duelo con el cuadro nipón, pues no pudo mantener la ventaja que tenía a su favor en el marcador y, por si fuera poco, desaprovechó un penal.

La actual subcampeona de Europa no se guardará nada ante la ‘Mini-Tri’ debido a que buscará asegurar de una vez su participación en los octavos de final de la competición.

Y es que Italia venció a México por 2-1 en su debut en el Mundial Sub 20 Polonia 2019 y marcha, de momento, en el primer lugar de la tabla del Grupo B con tres puntos, por lo que un triunfo ante Ecuador le daría el pase a la siguiente instancia.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por el Mundial Sub 20?

Perú: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Italia: 18:00 horas vía RAI Play, Sky Sport Uno, RAI Sport 1 y SKY Go Italia

España: 18:00 horas vía Gol

México: 11:00 horas vía TDN y Televisa Deportes

Argentina: 13:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Brasil: 13:00 horas vía SporTV

Colombia: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Chile: 12:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Ecuador: 11:00 horas vía Canal Uno, DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Uruguay: 13:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes