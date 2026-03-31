se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el en preparación para el Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ECDF tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica y su versión de streaming en la plataforma de ECDF Web. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! También se podrá ver por Teleamazonas y ESPN (Disney Plus). ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 31 de marzo desde las 1:45 p.m. (hora en Perú) y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Ecuador vs. Países Bajos este martes en Eindhoven. (Video: FEF)
Ecuador vs. Países Bajos este martes en Eindhoven. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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