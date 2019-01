Vía Movistar TV, Ecuador - Paraguay EN VIVO ONLINE: Partido por el Sudamericano Sub 20 de Chile EN DIRECTO

SUDAMERICANO SUB 20 | Ecuador vs. Paraguay (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Movistar Deportes / 3:10 p.m.) se enfrentan por la fecha 1 del grupo B del Sudamericano Sub 20 en el Estadio Fiscal de Talca.

Ecuador y Paraguay jugarán este viernes en la localidad de Talca la primera jornada del grupo B del Sudamericano Sub 20 en Chile en busca de encaminar desde el inicio la clasificación para la fase final y el objetivo de alcanzar un puesto para el Mundial de la categoría, que se jugará en Polonia.

¿A qué hora se juegan Ecuador vs. Paraguay por el grupo B del Sudamericano Sub 20?

Ecuador vs. Paraguay jugarán hoy EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 1 del grupo B del Sudamericano Sub 20 en el Estadio Fiscal de Talca desde las 3:10 p.m. (hora peruana).

Ecuador vs. Paraguay EN VIVO: Horarios del partido

Perú 3:10 p.m.

Ecuador 3:10 p.m.

Colombia 3:10 p.m.

Bolivia 4:10 p.m.

Venezuela 4:10 p.m.

Argentina 5:10 p.m.

Chile 5:10 p.m.

Uruguay 5:10 p.m.

Paraguay 5:10 p.m.

Brasil 6:10 p.m.

¿Cómo y en qué canales puedo ver el partido entre Ecuador - Paraguay EN DIRECTO?

El partido entre la selección de Ecuador y Paraguay se jugará a las 3:10 horas y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Movistar Deportes y Latina TV.

¿Como ver el partido entre Ecuador y Paraguay EN VIVO ONLINE gratis por Internet?

Podrás disfrutar el minuto a minuto del Ecuador vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO a través de la web de Depor.com , no te pierdas con nosotros todos los goles, las jugadas, las polémicas y todas las incidencias en tiempo real.



Ecuador vs. Paraguay EN VIVO: Posibles alineaciones

Ecuador : Wellington Ramírez; Diego Palacios, Jackson Porozo, Gustavo Vallecilla, Marlon Medranda; Jordy Alcívar, José Cifuentes, Jordan Rezabala; Gonzalo Plata, Santiago Micolta y Alexander Bolaños o Leonardo Campana.

Paraguay : Orlando Gill; Cristhian Candia, Alexis Duarte, Pedro Álvarez, Marcelo Rolón; Fernando Cardozo, Hugo Quintana, Antonio Galeano, Iván Franco; Antonio Marín y Aníbal Vega.





Selección de Ecuador EN VIVO: Últimas noticias2>