Emelec vs. Barcelona SC se ven las caras este domingo 28 de abril del 2024, desde las 6:00 de la tarde (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en una pugna deportiva correspondiente a la décima fecha de la Liga Pro 2024, a llevarse a cabo en el Estadio George Capwell Banco del Austro —situado en Guayaquil (Ecuador)—. A continuación conocerás los detalles del encuentro y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitir el Clásico del Astillero.

El Barcelona SC no podrá perder tiempo lamentando su rendimiento en competiciones internacionales, tras caer 2-0 en su propio terreno ante el Sao Paulo en la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores, colocándose en el tercer puesto con 2 puntos. Ahora, con la urgencia de reponerse y enfrentando a un rival cercano, están en la obligación de asegurar un resultado favorable.

No solo es crucial ganar el Clásico contra su histórico rival, sino también para mantener el ritmo de Aucas e Independiente del Valle, líderes del torneo, mientras los ‘Amarillos’ se encuentra en el sexto lugar. Todo esto sucede tan solo unos días antes de que Ariel Holan asuma el cargo de entrenador, mientras que Segundo Castillo será el director técnico interino.

Por otro lado, luego de su derrota contra Aucas, que lo dejó fuera de la cima del torneo ecuatoriano, Emelec volvió de inmediato a los entrenamientos, enfocándose en su siguiente choque contra su eterno oponente. Además, el cuadro azul, actualmente en el tercer puesto, buscará asegurar los tres puntos, ya que se acerca la recta final de la primera etapa y no pueden permitirse perder puntos si aspiran a llegar a la final del campeonato.

Adicionalmente, otro elemento a considerar es que los ‘Eléctricos’, en su casa, conmemorarán su 95 aniversario este domingo, coincidiendo con el enfrentamiento contra los ‘Toreros’. Por lo tanto, Hernán Torres y sus dirigidos confían en poder celebrar este hito junto a su afición con una victoria significativa sobre el representativo de ‘Oro y Grana’.

¿A qué hora juegan Emelec vs. Barcelona SC?

El encuentro entre Emelec vs. Barcelona SC está pactado para este domingo 28 de abril desde las 6:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:00 p.m., en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 7:00 p.m., en México a la 5:00 p.m., mientras que en España a la 1:00 a.m. del lunes 29.

¿En qué canal ver Emelec vs. Barcelona SC?

El partido entre Emelec vs. Barcelona SC se jugará en el Estadio George Capwell y será transmitido para Latinoamérica a través de las señales de ESPN, STAR Plus y GOLTV. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

