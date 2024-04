Si bien los 11 puntos de ventaja que le llevan al FC Barcelona no debería preocuparles en la recta final de LaLiga, más aún con el 3-2 del último fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu, en la interna del Real Madrid prefieren tomar todo con pinzas y no cantar victoria antes de tiempo. Esto es fútbol y hay infinidades de historias de torneos que terminaron definiéndose de otra manera cuando parecía todo resuelto. Así pues, a un día de enfrentar a la Real Sociedad por la fecha 33, Carlo Ancelotti tiene dos importantes dudas para armar su esquema, además de la baja confirmada de Ferland Mendy, quien no viajará a San Sebastián por precaución.

Los merengues van camino a levantar su trigésima tercera Liga y no quiere fallar de un momento a otro, especialmente porque están muy cerca de un nuevo doblete al estar instalados en las semifinales de la Champions League, donde enfrentarán al Bayern Múnich por el boleto a la gran final en Londres. Por tal motivo, ‘Carletto’ podría verse obligado a hacer algunos cambios en su alineación titular luego de anunciar que Jude Bellingham y Rodrygo no están al 100 %.

Tanto el inglés como el brasileño son piezas claves en la conformación de su equipo base, uno porque le aporta ese dinamismo e inventiva desde una posición más libre, y el otro por su capacidad goleadora al comprenderse a la perfección con Vinícius Júnior. ¿Qué sucede con ambos? No se trata de un tema muscular o traumático: Jude padece de una gastroenteritis, mientras que el exfutbolista del Santos está atravesando un proceso gripal.

Carlo Ancelotti se mostró optimista en su última conferencia de prensa, en donde también dio a conocer que, si bien Ferland Mendy no tiene ningún problema físico, se quedará en la capital de España para guardarlo pensando en el cruce frente al Bayern Múnich. “Creo que van a estar disponibles para mañana (Bellingham y Rodrygo). Mendy no va a viajar. Esta bien pero prefiero que se quede trabajando y esté listo para el partido de Champions”, sostuvo.

Existe la posibilidad de que el director técnico italiano apueste por Joselu como acompañante de Vinícius, y por Brahim Díaz para fungir de mediapunta frente a la Real Sociedad. Todo esto se resolverá en las próximas horas, dependiendo de la última evaluación del departamento médico del Real Madrid. De ser necesario, Ancelotti no arriesgará a sus principales figuras y solo les daría minutos si el trámite del partido así lo requiere.

El estratega de 64 años es un tipo cauto y no quiere dejar ningún detalle a la especulación respecto a cómo se siente su equipo con 11 puntos de ventaja sobre el FC Barcelona. En definitiva, para ellos todavía hay Liga por jugarse. “Hasta que las matemáticas no nos den campeones tenemos que luchar. La dinámica es buena y hay que intentar competir y sacar lo máximo. Mañana hay que competir, luchar e intentar ganar”, señaló.

Eso sí, Ancelotti quiere asegurar LaLiga lo más pronto posible, pues mientras más rápido defina este título, su plantel podrá enfocarse en lo que será la disputa de su décima quinta Champions League. Sin duda alguna, es el trofeo predilecto de los hinchas blancos y tras dejar atrás al Manchester City, existe mucho optimismo por estar en Wembley. “Nos faltan siete puntos para ganar la Liga y hay que hacerlos lo más rápido posible. Intentaremos sacar lo mejor para ganar, vamos con ilusión, será un partido duro”, puntualizó.

¿Qué se le viene al Real Madrid?

Luego de vencer por 3-2 al FC Barcelona, el Real Madrid volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a la Real Sociedad por la trigésima tercera jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el viernes 26 de abril desde las 2:00 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España), se disputará en el Reale Arena y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de Star Plus.





