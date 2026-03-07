Barcelona SC vs. Emelec se enfrentan por la LigaPro 2026. (Foto: LigaPro)
vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Zapping Sports cuenta con los derechos exclusivos para pasar todos los encuentros del campeonato ecuatoriano, a través de la plataforma de paga en Zapping. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 7 de marzo desde las 4:30 p.m. (hora en Ecuador y Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Por el Clásico del Astillero, Barcelona SC vs. Emelec se enfrentan este sábado. (Video: Barcelona SC)
