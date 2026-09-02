vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a la fecha 28 de la . ¿En qué canales se puede ver la transmisión del partido? Zapping Sports cuenta con los derechos exclusivos para pasar todos los encuentros del campeonato ecuatoriano, a través de la plataforma de paga en Zapping. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 2 de setiembre a las 7:00 p.m. (hora en Ecuador y Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España). Sigue todos los detalles en Depor.

Barcelona vs. IDV por la Liga Pro vía Zapping TV (Video: Barcelona)
Barcelona vs. IDV por la Liga Pro vía Zapping TV (Video: Barcelona)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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