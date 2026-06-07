Por un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de Gol Caracol y Canal RCN para todo el público colombiano. Además, Caracol Play llevará el encuentro vía streaming para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Snapdragon Stadium de San Diego (California, Estados Unidos), está programado para las 6:00 p.m. del domingo 7 de junio en suelo colombiano y peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Colombia enfrentará a Jordania en amistoso previo al Mundial 2026. (Video: FCF)
Colombia enfrentará a Jordania en amistoso previo al Mundial 2026. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS