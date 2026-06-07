vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo previo al Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Gol Caracol televisará este encuentro en señal abierta para todo el territorio colombiano, además de la alternativa de Canal RCN y la plataforma de streaming Caracol Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el domingo 7 de junio desde las 6:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay) y tendrá lugar en el Snapdragon Stadium de San Diego (California, Estados Unidos).

Colombia enfrentará a Jordania en amistoso previo al Mundial 2026. (Video: FCF)
Colombia enfrentará a Jordania en amistoso previo al Mundial 2026. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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