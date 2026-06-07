¿Dónde ver Colombia vs. Jordania EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el domingo 7 de junio de 2026: Gol Caracol, Canal RCN, además de la alternativa de streaming en Caracol Play. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 6:00 p.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España).
¿Dónde ver Colombia vs. Jordania?
El partido entre Colombia vs. Jordania se podrá ver en territorio colombiano a través de las señales de Gol Caracol y Canal RCN. Además, la transmisión estará disponible mediante Caracol Play para quienes prefieran seguir el encuentro vía streaming.
¿Dónde ver Colombia vs. Jordania por señal abierta?
En Colombia, el amistoso entre Colombia vs. Jordania podrá verse por Gol Caracol y Canal RCN, canales de señal abierta que llevarán todas las incidencias del encuentro, incluyendo la previa, el partido y el análisis posterior.
¿Dónde ver Colombia vs. Jordania por cable?
El compromiso entre Colombia vs. Jordania también podrá seguirse mediante operadores que incluyan las señales autorizadas en su programación, además de la opción digital disponible en Caracol Play.
¿A qué hora juegan Colombia vs. Jordania en Colombia?
El amistoso internacional entre Colombia vs. Jordania comenzará a las 6:00 p.m. en territorio colombiano. El encuentro servirá como una nueva prueba para el combinado cafetero de cara a sus próximos desafíos internacionales.
¿A qué hora juegan Colombia vs. Jordania en España?
Para los aficionados que sigan a la selección colombiana desde España, el encuentro entre Colombia y Jordania comenzará a la 1:00 a.m. del día siguiente.