¿Dónde ver Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO, por un partido de preparación en la fecha FIFA? ¿Qué canales transmitirán este duelo donde Marcelo Gallardo debutará en la ‘Tri’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales abiertas de Teleamazonas y TC Televisión, disponibles en todo Ecuador. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina a las 8:00 a.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Mundialista de Suwon.

Ecuador vs. Corea del Sur: previa del partido

¿Dónde ver Ecuador vs. Corea del Sur en vivo en Ecuador?

El amistoso entre Ecuador y Corea del Sur podrá verse EN VIVO en todo el territorio ecuatoriano a través de las señales abiertas de Teleamazonas y TC Televisión. De esta manera, los aficionados podrán seguir gratuitamente el debut de Marcelo Gallardo al frente de la Selección de Ecuador.

¿Qué canales transmitirán Ecuador vs. Corea del Sur?

El partido será transmitido por Teleamazonas y TC Televisión, ambos mediante señal abierta en Ecuador. TC Televisión confirmó que llevará el encuentro por su canal 10 a nivel nacional, mientras que Teleamazonas anunció la cobertura en vivo de los amistosos de la Tricolor durante su gira por Asia.

¿Cómo ver Ecuador vs. Corea del Sur por Teleamazonas?

Los aficionados podrán sintonizar Teleamazonas a través de su señal abierta en territorio ecuatoriano. La transmisión tendrá una previa desde las 5:45 a.m., antes del inicio del encuentro programado para las 6:00 a. m.

¿Cómo ver Ecuador vs. Corea del Sur por TC Televisión?

El encuentro también podrá seguirse por TC Televisión, que anunció la transmisión mediante su señal abierta. El canal informó que su cobertura comenzará desde las 5:40 a.m., veinte minutos antes del inicio del amistoso.

¿Se podrá ver gratis Ecuador vs. Corea del Sur por señal abierta?

Sí. Los hinchas ecuatorianos podrán seguir el amistoso sin necesidad de contratar una señal deportiva de pago, ya que tanto Teleamazonas como TC Televisión anunciaron su emisión mediante señal abierta para el territorio nacional.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Corea del Sur?

Ecuador y Corea del Sur se enfrentarán este jueves 24 de septiembre desde las 6:00 a.m. (hora ecuatoriana). El compromiso se disputará en el Suwon World Cup Stadium, en la ciudad de Suwon, Corea del Sur.

¿Dónde ver Ecuador vs. Corea del Sur por internet?

Los seguidores también podrán consultar las plataformas digitales de Teleamazonas, que confirmó la emisión del amistoso a través de su página web. La transmisión digital permitirá seguir el debut de Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador desde dispositivos con conexión a internet.

Ecuador vs. Corea del Sur. (Video: La Tri)