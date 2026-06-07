¿Dónde ver Ecuador vs. Guatemala EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el domingo 7 de junio de 2026: ECDF, Teleamazonas y DIRECTV. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:00 p.m. (horario en Ecuador y Perú, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España).
¿Dónde ver Ecuador vs. Guatemala?
El partido entre Ecuador vs. Guatemala se podrá ver en territorio ecuatoriano a través de las señales de ECDF, Teleamazonas y DIRECTV. Además, dependiendo del país, la transmisión estará disponible mediante diferentes operadores de televisión y plataformas con derechos para emitir los encuentros de la selección ecuatoriana.
¿Dónde ver Ecuador vs. Guatemala por señal abierta?
En Ecuador, el amistoso entre Ecuador vs. Guatemala podrá verse por Teleamazonas, canal de señal abierta que llevará todas las incidencias del compromiso. Asimismo, ofrecerá una amplia cobertura previa y posterior al encuentro.
¿Dónde ver Ecuador vs. Guatemala por cable?
El compromiso entre Ecuador vs. Guatemala será transmitido por ECDF y DIRECTV a través de los distintos operadores de televisión por cable y satélite. Los aficionados también podrán seguir toda la información relacionada con el partido mediante las plataformas digitales autorizadas.
¿A qué hora juegan Ecuador vs. Guatemala en Ecuador?
El amistoso internacional entre Ecuador vs. Guatemala comenzará a las 3:00 p.m. en territorio ecuatoriano. El encuentro servirá como una nueva prueba para la ‘Tri’ en su preparación para futuros compromisos oficiales.
¿A qué hora juegan Ecuador vs. Guatemala en España?
Para los aficionados que sigan a la selección ecuatoriana desde España, el encuentro entre Ecuador y Guatemala comenzará a las 10:00 p.m. del mismo domingo 7 de junio.