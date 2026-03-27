Este viernes a las 3:15 p.m. Ecuador enfrentará a Marruecos. (Foto: Getty Imges)
Este viernes a las 3:15 p.m. Ecuador enfrentará a Marruecos. (Foto: Getty Imges)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido? Para Latinoamérica, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 27 de marzo del 2026: ECDF, Teleamazonas y ECDF Web. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:15 p.m., según el horario en Perú.

Ecuador prepara su participación al Mundial y enfrentará a Marruecos. (Video: FEF)
Ecuador prepara su participación al Mundial y enfrentará a Marruecos. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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