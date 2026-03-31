Ecuador ante Países Bajos en el Philips Stadion de Eindhoven. (Foto: Getty Images)
Ecuador ante Países Bajos en el Philips Stadion de Eindhoven. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por en preparación al Mundial 2026? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación de la FIFA, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 31 de marzo del 2026: ESPN (Disney Plus), Teleamazonas, ECDF (ECDF Web). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde la 1:45 p.m. (horario peruano, con mismo horario para Ecuador).

Ecuador ante Países Bajos en el último amistoso de la 'Tri' de la fecha FIFA. (Vide: FEF)
Ecuador ante Países Bajos en el último amistoso de la 'Tri' de la fecha FIFA. (Vide: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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