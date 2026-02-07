Desde el Estadio Banco Pichincha, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en El Canal del Fútbol (ECDF), que podrá ser visto por Zapping TV, One Football. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 7 de febrero desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil).

Inter Miami vs Barcelona SC por amistoso internacional | Video: Inter Miami
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

