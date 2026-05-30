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ECDF EN VIVO, Ecuador vs. Arabia Saudita en directo: ver gratis vía El Canal del Fútbol online
Ecuador vs. Arabia Saudita se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por un nuevo amistoso a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? El Canal del Fútbol (ECDF) pasará este partido en todo el territorio ecuatoriano y será de fácil acceso para aquellos que hayan pagado su servicio de streaming o de cable. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 30 de mayo desde las 18:30 horas y tendrá lugar en el Sports Illustrated Stadium (Harrison, Nueva Jersey).
Con la transmisión de ECDF (El Canal del Fútbol), Ecuador vs. Arabia Saudita se verán las caras en Harrison. (Video: FEF) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.