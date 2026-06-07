ECDF transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso internacional entre Ecuador vs. Guatemala ONLINE | GRATIS, a disputarse este domingo 7 de junio en el Ohio Stadium (Columbus, Estados Unidos). ¿Qué otros canales transmitirán este partido del equipo dirigido por Sebastián Beccacece? Toma en cuenta que también se podrá ver por las señales de Teleamazonas y DIRECTV, disponibles en distintos operadores de televisión. El horario de inicio del partido será a las 3:00 p.m. en Ecuador y Perú, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Ecuador vs Guatemala chocan en amistoso internacional. (Video: FEF)

¿Cómo ver ECDF para seguir el Ecuador vs. Guatemala desde Ecuador?

En Ecuador, el amistoso entre la selección ecuatoriana y Guatemala podrá seguirse a través de ECDF en los principales servicios de televisión por cable y plataformas autorizadas. Además, los usuarios podrán acceder a la cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa, la transmisión en vivo y el análisis posterior al compromiso.

¿Cómo ver ECDF para seguir el Ecuador vs. Guatemala desde Perú?

Los aficionados en Perú podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV y otros operadores que cuenten con los derechos de transmisión internacional. Asimismo, ECDF ofrecerá una amplia cobertura informativa sobre el compromiso de la ‘Tri’ frente a Guatemala.

¿Cómo ver ECDF para seguir el Ecuador vs. Guatemala desde España?

En España, la disponibilidad de ECDF dependerá de las plataformas internacionales que distribuyan la señal fuera de Ecuador. Debido a los derechos de transmisión, algunos contenidos pueden variar según el país, aunque los aficionados podrán mantenerse informados mediante los espacios digitales y la cobertura oficial del canal.

¿Cómo ver ECDF para seguir el Ecuador vs. Guatemala desde Uruguay?

Los seguidores ecuatorianos en Uruguay podrán acceder a la transmisión del encuentro a través de DIRECTV y otros servicios de televisión por suscripción. Además, ECDF ofrecerá contenido especial relacionado con la selección ecuatoriana en la previa del compromiso.

¿Cómo ver ECDF para seguir el Ecuador vs. Guatemala desde Colombia?

En Colombia, los aficionados podrán seguir el amistoso mediante DIRECTV y otras plataformas deportivas disponibles en el país. Asimismo, ECDF brindará información, entrevistas y análisis relacionados con el duelo entre Ecuador y Guatemala, una nueva prueba para la ‘Tri’ en la fecha FIFA de junio.