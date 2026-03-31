Desde el (Eindhoven, Países Bajos), juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026. ¿Dónde pasan el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, además del acceso de pago en Disney Plus; EN Ecuador se verá por El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 31 de marzo desde las 1:45 horas (horario en Perú).

Ecuador volverá a enfrentar a Países Bajos tras Qatar 2022. (Video: FEF)
Ecuador volverá a enfrentar a Países Bajos tras Qatar 2022. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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