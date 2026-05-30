En el (Harrison, Nueva Jersey), EN VIVO | EN DIRECTO juegan por un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo Ecuador, este enfrentamiento estará disponible en El Canal del Fútbol (ECDF). Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 30 de mayo desde las 6:30 p.m., con el horario en territorio ecuatoriano, el mismo en Perú y Colombia, y dos horas más en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¡Depor te hará vivir el minuto a minuto de este choque!

Ecuador vs. Arabia Saudita se enfrentan en un amistoso internacional FIFA vía ECDF (El Canal del Fútbol). (Video: FEF)
Ecuador vs. Arabia Saudita se enfrentan en un amistoso internacional FIFA vía ECDF (El Canal del Fútbol). (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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