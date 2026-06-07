Ecuador vs. Guatemala se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ECDF televisará este encuentro por su señal de cable, así como la alternativa abierta de Teleamazonas y la cobertura internacional de DIRECTV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el domingo 7 de junio desde las 3:00 p.m. (hora en Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y tendrá lugar en el Ohio Stadium (Columbus, Estados Unidos).

Ecuador vs Guatemala chocan en amistoso internacional. (Video: FEF)
Ecuador vs Guatemala chocan en amistoso internacional. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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