vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el tercer puesto de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Ecuador, el duelo se podrá ver por las señales de Teleamazonas y TC Televisión. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 1:30 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, una hora menos en México y ocho horas más en Japón. El partido se disputará este lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.

Ecuador vs. Panamá chocarán por el tercer puesto Copa Kirin. (Video: FEF)
Ecuador vs. Panamá chocarán por el tercer puesto Copa Kirin. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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