Desde el Estadio Nacional de Tokio, Japón, este lunes 5 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el tercer puesto de la . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 01:30 horas; en México comenzará a las 00:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 03:30 horas; en España a las 08:30 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En Ecuador se verá por Teleamazonas y TC Televisión. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Ecuador vs. Panamá se disputan el tercer puesto Copa Kirin. (Video: FEF)
Ecuador vs. Panamá se disputan el tercer puesto Copa Kirin. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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