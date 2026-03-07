Este sábado 7 de marzo desde las 4:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo Zapping Sports para todo el pueblo ecuatoriano, además del resto de países de Latinoamérica, solo adquiriendo el paquete de paga en Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental Banco Pichincha será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Por la LigaPro 2026, Barcelona SC vs. Emelec se enfrentan en Guayaquil. (Video. Barcelona SC)
