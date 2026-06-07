Este domingo 7 de junio desde las 3:00 p.m. (horario en Ecuador y Perú), Ecuador vs. Guatemala chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Ohio Stadium (Columbus, Estados Unidos). ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ECDF, Teleamazonas y DIRECTV para el público ecuatoriano y para diferentes territorios de Sudamérica. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Ecuador vs Guatemala chocan en amistoso internacional. (Video: FEF)
Ecuador vs Guatemala chocan en amistoso internacional. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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