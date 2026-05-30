Este sábado 30 de mayo desde las 6:30 p.m. (horario en Ecuador, Perú y Colombia), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo , previo a la participación del ‘Tri’ en la Copa del Mundo. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) en todo el territorio ecuatoriano, además de la versión de streaming en la plataforma de ECDF en servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Sports Illustrated Stadium (Harrison, Nueva Jersey) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

En un amistoso internacional FIFA, Ecuador vs. Arabia Saudita se enfrentan con la televisación de ECDF (El Canal del Fútbol). (Video: FEF)
En un amistoso internacional FIFA, Ecuador vs. Arabia Saudita se enfrentan con la televisación de ECDF (El Canal del Fútbol). (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS