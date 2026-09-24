Marcelo Gallardo tuvo un debut complicado al frente de Ecuador, que perdió 3-0 contra Corea del Sur en un amistoso internacional. La ‘Tri’ comenzó el encuentro buscando competir con intensidad y logró sostener el cero durante los primeros 45 minutos, pese a que los locales también tuvieron aproximaciones peligrosas. Son Heung-min intentó generar peligro desde el balón detenido y con remates de media distancia, mientras Ecuador respondió con acciones de John Yeboah, Pedro Vite y Nilson Angulo. El 0-0 se mantuvo hasta el descanso, pero el partido se rompió en la segunda mitad. A los 54 minutos, Oh Hyeon-gyu recibió el balón fuera del área y sacó un remate que se desvió en un jugador ecuatoriano antes de convertirse en el 1-0. Cuatro minutos después, Son Heung-min aumentó la diferencia con un brillante tiro libre directo. Gallardo buscó cambiar el panorama mediante varias sustituciones, pero Corea del Sur continuó encontrando espacios. En el minuto 86, Lee Dong-gyeong culminó una buena acción colectiva con un remate de izquierda para poner el 3-0 definitivo. De esta manera, Ecuador cerró su primera presentación bajo el mando de Gallardo con una derrota, mientras Corea del Sur celebró el estreno ganador de Roberto Moreno.
Contenido Sugerido
Contenido GEC