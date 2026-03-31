En previo al Mundial 2026, se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ESPN (Disney Plus). ¿Teleamazonas lo pasará en territorio ecuatoriano? A diferencia de otros partidos de la ‘Tri’, esta vez DIRECTV no cuenta con los derechos exclusivos para televisar este compromisos. Recuerda que este encuentro está programado para las 3:15 horas del martes 31 de marzo (horario peruano).

El equipo de Beccacece enfrentará a los dirigidos por Ronald Koeman. (Video: FEF)
El equipo de Beccacece enfrentará a los dirigidos por Ronald Koeman. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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