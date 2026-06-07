Gol Caracol transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso internacional entre Colombia vs. Jordania ONLINE | GRATIS, a disputarse este domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego (California, Estados Unidos). ¿Qué otros canales transmitirán este partido del equipo dirigido por Néstor Lorenzo? Toma en cuenta que también se podrá ver por la señal de Canal RCN, además de la alternativa de streaming mediante Caracol Play. El horario de inicio del partido será a las 6:00 p.m. en Colombia y Perú, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
¿Cómo ver Gol Caracol para seguir el Colombia vs. Jordania desde Colombia?
En Colombia, el amistoso entre la selección colombiana y Jordania podrá seguirse a través de Gol Caracol en señal abierta. Además, los usuarios podrán acceder a la transmisión online mediante Caracol Play, la plataforma oficial que permitirá seguir el encuentro desde computadoras, celulares y Smart TV.
¿Cómo ver Gol Caracol para seguir el Colombia vs. Jordania desde Perú?
Los aficionados en Perú podrán seguir la cobertura del encuentro mediante las plataformas y señales internacionales disponibles en cada operador. Asimismo, Gol Caracol ofrecerá una amplia cobertura informativa con la previa, el desarrollo del partido y el análisis posterior del compromiso.
¿Cómo ver Gol Caracol para seguir el Colombia vs. Jordania desde España?
En España, la disponibilidad de Gol Caracol dependerá de plataformas internacionales que distribuyan la señal fuera de Colombia. Debido a los derechos de transmisión, algunos contenidos pueden variar según el país, aunque los aficionados podrán mantenerse informados a través de los espacios digitales del canal.
¿Cómo ver Gol Caracol para seguir el Colombia vs. Jordania desde Uruguay?
Gol Caracol forma parte de la oferta informativa seguida por miles de aficionados colombianos en el exterior. Los seguidores podrán acceder a contenidos, programas especiales y cobertura relacionada con la selección colombiana en la previa del amistoso frente a Jordania.
¿Cómo ver Gol Caracol para seguir el Colombia vs. Jordania desde Ecuador?
En Ecuador, los aficionados podrán seguir las novedades del encuentro mediante las plataformas digitales de Gol Caracol y los servicios de televisión que cuenten con acceso a contenidos deportivos internacionales. Además, Caracol Play ofrecerá una alternativa para seguir la cobertura del compromiso.