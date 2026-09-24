Ecuador recibió tres golpes en la segunda mitad de su derrota por 3-0 ante Corea del Sur, en el debut de Marcelo Gallardo como técnico de la ‘Tri’. El primer tanto llegó a los 54 minutos, cuando Oh Hyeon-gyu tomó la pelota fuera del área y sacó un potente remate de derecha que se desvió en un defensor ecuatoriano, modificó su trayectoria y terminó venciendo a Hernán Galíndez para poner el 1-0. Apenas cuatro minutos después, a los 58’, apareció Son Heung-min para ampliar la diferencia con una brillante ejecución de tiro libre desde el sector izquierdo: el capitán coreano buscó directamente el arco y colocó la pelota en el segundo palo, aprovechando que Galíndez había salido unos pasos de su posición para anticipar un posible centro. Ya con Ecuador obligado a reaccionar y Corea del Sur controlando el partido, Lee Dong-gyeong sentenció la historia a los 86’, pocos minutos después de ingresar por el propio Son. El mediocampista recibió una asistencia de Kim Bong-soo y definió con la zurda para establecer el 3-0 definitivo, completando una segunda mitad en la que el conjunto asiático transformó el 0-0 del descanso en una diferencia de tres goles.
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