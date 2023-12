¡Se define al campeón de Ecuador! Liga de Quito vs. Independiente del Valle se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 17 de diciembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la final de vuelta de la Liga Pro. El encuentro está programado para las 4:30 p.m. (hora ecuatoriana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL ONLINE TV por las señales de GOLTV, Star Plus y ESPN. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

En el encuentro de ida, que se disputó en el Estadio Banco Guayaquil, ambos equipos lucharon bastante y tuvieron un par de ocasiones para abrir el marcador, pero finalmente terminó 0-0. De esta forma, LDU acumuló el décimo partido liguero sin perder, e Independiente del Valle llegó al quinto partido consecutivo sin poder ganar. Viven dos presentes diferentes.

Para cualquier de los dos bandos, significará su segundo título de Liga Pro. Los ‘Albos’ ganaron en 2018 (perdieron las finales 2020 y 2021); mientras que el ‘Negriazul’ levantó el trofeo en 2021. En caso de que LDU se corone campeón, repetirá una de sus marcas más significativas: ser campeón local y también conseguir un título internacional en la misma temporada. Recordemos que hace poco ganó la Copa Sudamericana.

El árbitro de la final de vuelta será Augusto Aragón, que tiene experiencia en finales (será la cuarta consecutiva en la que participe). Asimismo, esta campaña de la Liga Pro estuvo en algunos de los encuentros más importantes, como IDV vs Barcelona, Liga vs Emelec y Barcelona vs Liga.

¿Qué pasa si vuelven a empatar en la vuelta? De acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la LigaPro, artículo 11, literal c), en caso de igualdad de puntos y goles a favor en la final, “se definirá al ganador por definición desde el punto penal. No habrá, en consecuencia, tiempo extra”.





¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Independiente?

El partido Liga de Quito vs. Independiente del Valle está pactado para jugarse este domingo 17 de diciembre desde las 4:30 p.m., en horario de Ecuador, Perú y Colombia. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 6:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 5:30 p.m.





¿En qué canales ver Liga de Quito vs. Independiente?

Liga de Quito vs. Independiente del Valle, por la final de vuelta de la Liga Pro, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de GOLTV y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





Liga de Quito vs. Independiente: ¿dónde se juega?





