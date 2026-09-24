pasará el EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el , ubicado en Corea del Sur, por una nueva fecha FIFA. En suelo ecuatoriano, la televisación también estará a cargo de Teleamazonas. Toma en cuenta que no recomendamos la señal pirata de Fútbol Libre TV, pues es preferible que el público utilice los canales oficiales para ver este encuentro. Todo comenzará a las 6:00 a.m. en Ecuador, Perú y Colombia, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Ecuador vs. Corea del Sur se enfrentan en amistoso internacional FIFA. (Video: La Tri)
Ecuador vs. Corea del Sur se enfrentan en amistoso internacional FIFA. (Video: La Tri)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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