transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 5 de octubre desde la 1:30 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 12:30 a.m. y en Japón a las 3:30 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Teleamazonas es la otra opción para mirar este cruce.

Ecuador vs. Panamá se enfrentan por la Copa Kirin. (Video: FEF)
Ecuador vs. Panamá se enfrentan por la Copa Kirin. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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