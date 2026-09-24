transmitirá el encuentro entre vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por un amistoso de preparación en la fecha FIFA. Este no es el único canal que lo pasará en Ecuador, ya que también estará la televisación exclusiva de TC Televisión, igualmente por su señal abierta. No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio Mundialista de Suwon (Suwon, Corea del Sur) desde las 6:00 a.m. (horario de Ecuador, Perú y Colombia), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Ecuador vs. Corea del Sur será televisado por las señales de Teleamazonas y TC Televisión. (Video: La Tri)
Ecuador vs. Corea del Sur será televisado por las señales de Teleamazonas y TC Televisión. (Video: La Tri)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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