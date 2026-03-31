Este martes 31 de marzo desde las 1:45 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por un nuevo . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Philips Stadion (Eindhoven, Países Bajos) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Ecuador visitará a Países Bajos en amistoso internacional. (Video: FEF)
Ecuador visitará a Países Bajos en amistoso internacional. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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