transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO. Recuerda que este evento está programado para este lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, a partir de la 1:30 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; una hora menos en México; y ocho horas más tarde en Japón. Además de Teleamazonas, podrás seguir la televisación por TC Televisión. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Ecuador vs. Panamá se ven las caras en la Copa Kirin. (Video: FEF)
Ecuador vs. Panamá se ven las caras en la Copa Kirin. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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