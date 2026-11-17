México vs. Jamaica se juega este martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, donde el Tri buscará remontar un 3-2 en contra para avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026-27. El encuentro comenzará a las 8:30 p.m., hora de Ciudad de México; en Estados Unidos, corresponde a las 9:30 p.m. ET, 8:30 p.m. CT y 6:30 p.m. PT. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Puedes seguir la señal por TV abierta y streaming online en diferentes países, revisa qué canales están disponibles, dónde verlo y todos los detalles del encuentro.
Los Reggae Boyz llegan con ventaja tras imponerse en Kingston con goles de Renaldo Cephas, Richard King y un autogol de Jesús Gallardo. México recortó distancias con las anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones, que dejaron al equipo a un tanto de igualar el marcador global y mantuvieron abierta la pelea por el pase.
¿En qué canal transmite México vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?
El partido México vs. Jamaica se juega hoy, martes 17 de noviembre de 2026, por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El encuentro comienza a las 20:30 horas del centro de México, equivalentes a las 21:30 de Perú, en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.
|País o territorio
|Canales de televisión
|Streaming online
|México
|Canal 5 y Azteca 7
|Sitio web y aplicación de Azteca Deportes
|México
|TUDN
|ViX Premium
|México
|—
|Claro Sports Premium en YouTube
|México
|—
|Prime Video
|Estados Unidos
|Univision y TUDN
|ViX
|Canadá
|No especificado en la guía consultada
|OneSoccer
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá
|Claro Sports, según la guía consultada
|Azteca Deportes En Vivo
|República Dominicana
|Claro Sports
|No especificado en la guía consultada
|Puerto Rico
|No especificado en la guía consultada
|ViX
¿A qué hora juega México vs. Jamaica EN VIVO HOY por Concacaf Nations League 2026?
El partido México vs. Jamaica se disputará hoy, martes 17 de noviembre de 2026, desde las 20:30 horas del centro de México, en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León. El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. En Perú, el pitazo inicial será a las 21:30 horas.
|País o territorio
|Hora local del partido
|México — Ciudad de México y Monterrey
|20:30
|Guatemala
|20:30
|El Salvador
|20:30
|Honduras
|20:30
|Nicaragua
|20:30
|Costa Rica
|20:30
|Panamá
|21:30
|Jamaica
|21:30
|Colombia
|21:30
|Ecuador — territorio continental
|21:30
|Perú
|21:30
|Bolivia
|22:30
|Venezuela
|22:30
|República Dominicana
|22:30
|Puerto Rico
|22:30
|Argentina
|23:30
|Uruguay
|23:30
|Paraguay
|23:30
|Chile — Santiago
|23:30
|Brasil — Brasilia
|23:30
|Estados Unidos — costa este
|21:30
|Estados Unidos — centro
|20:30
|Estados Unidos — montaña
|19:30
|Estados Unidos — costa oeste
|18:30
|España — península
|03:30 del miércoles 18
Posibles alineaciones de México vs. Jamaica
México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Armando González. Entrenador: Rafael Márquez.
Jamaica: Jahmali Waite; Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton, Ronaldo Webster; Kyle Ming, Karoy Anderson, Courtney Clarke; Renaldo Cephas, Javon East y Kaheim Dixon. Entrenador: Rudolph Speid.