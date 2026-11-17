Rafael Márquez tendrá ante Jamaica uno de sus desafíos más exigentes desde que asumió la dirección técnica de México: encontrar el equilibrio entre la vocación ofensiva que exige la remontada y la seguridad defensiva que necesitará para evitar otro tropiezo. El Tri se enfrentará a los Reggae Boyz este martes 17 de noviembre en el estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, con una desventaja de 2-3. Gilberto Mora, Julián Quiñones y Santiago Giménez aparecen como nombres importantes en el intento mexicano de cambiar el rumbo de la serie.

¿Quieres ver el partido desde tu televisor Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO a través de Canal 5, por señal abierta y gratuita, y TUDN, mediante televisión de paga. Aquí te contamos qué canales debes sintonizar y cómo seguir el México vs. Jamaica EN DIRECTO por televisión e internet.

TL;DR del México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX

🕐 Hora: 20:30 horas del tiempo del centro de México

🏟️ Estadio: BBVA

🌎 Concacaf Nations League 2026 – Cuartos de final (vuelta)

⚽ México necesita remontar el 2-3 de la ida ante Jamaica

⭐ Gilberto Mora, Julián Quiñones y Santiago Giménez, entre las principales figuras del Tri

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026?

El partido entre México y Jamaica se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo el territorio mexicano. La señal estará disponible mediante televisión abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.

Estos son los números de canal de Canal 5 en los servicios de televisión por suscripción:

Canales 105 SD y 605 HD de Dish.

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY.

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable.

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi.

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play.

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. La disponibilidad de la transmisión dependerá de las condiciones de acceso y del servicio habilitado para cada región y dispositivo.

De esta manera, quienes no puedan estar frente al televisor tendrán una alternativa para seguir las acciones del encuentro entre México y Jamaica, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026?

TUDN tendrá disponible la transmisión del encuentro entre México y Jamaica para los usuarios de televisión de paga en territorio mexicano. Los aficionados podrán sintonizar la señal deportiva a través de los principales operadores del país.

Estos son algunos de los canales disponibles en los sistemas de televisión por suscripción:

Canal 503 de Total Play.

Canales 547 y 1547 de SKY.

Canales 501 y 890 de Izzi.

Canal 503 de Megacable.

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Jamaica en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán consultar las opciones de distribución de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. La señal deportiva ofrece cobertura del fútbol internacional para el público hispano del país.

Estos son los números de canal disponibles:

Canal 856 de Dish Latino.

Canal 444 de Spectrum.

Canal 464 de DIRECTV.

Disponible en ViX para dispositivos compatibles.

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026

Partido: México vs. Jamaica.

México vs. Jamaica. Competición: Concacaf Nations League 2026 (cuartos de final, partido de vuelta).

Concacaf Nations League 2026 (cuartos de final, partido de vuelta). Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026.

Martes 17 de noviembre de 2026. Horario: 20:30 horas del tiempo del centro de México.

20:30 horas del tiempo del centro de México. Televisión: Canal 5 y TUDN.

Canal 5 y TUDN. Streaming: ViX.

ViX. Estadio: BBVA.

BBVA. Ciudad: Guadalupe, Nuevo León, México.

México tendrá la oportunidad de buscar la remontada ante su público y continuar en la lucha por el título de la Concacaf Nations League 2026. Jamaica, que ganó 3-2 en el encuentro de ida, intentará defender su ventaja en el estadio BBVA y conseguir el pase a las semifinales. La selección de Rafael Márquez necesita una actuación convincente para cambiar el rumbo de la eliminatoria.