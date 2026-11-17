Por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026, se enfrentarán Argentina y Costa Rica este martes 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de TV transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Argentina vs. Costa Rica en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el duelo Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026 este martes 17 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del miércoles 18 de noviembre
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Argentina vs. Costa Rica?
Este martes 17 de noviembre se podrá ver Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional correspondiente a fecha FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe
- Costa Rica: Teletica En Vivo, Teletica Radio 91.5, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, TDMAX
- España: Movistar Liga de Campeones, Vamos