Argentina recibe a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último amistoso internacional del año para ambas selecciones. El partido comenzará este martes 17 de noviembre de 2026 a las 8:00 p.m. de Argentina , 6:00 p.m. de Perú y ET en Estados Unidos , 5:00 p.m. CT y 3:00 p.m. PT . Si quieres disfrutar de este espectáculo EN VIVO y GRATIS, la mejor opción para la comunidad hispana es sintonizar Telefe (Canal 11 de Buenos Aires) en señal abierta o seguir la transmisión oficial por Internet y otras plataformas digitales autorizadas.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega tras perder 2-1 ante Uruguay y utilizará el encuentro para evaluar nuevas sociedades en pleno recambio generacional. La Albiceleste afrontará el compromiso sin varios referentes habituales y con la posibilidad de dar minutos a futbolistas jóvenes como Nico Paz, Gianluca Prestianni y Agustín Giay. Costa Rica, ahora bajo el mando de Bryan Ruiz, buscará recuperarse de la derrota por 2-0 frente a Ecuador y cerrar su calendario internacional con una actuación competitiva. El historial favorece ampliamente a Argentina, que permanece invicta frente a los Ticos y ganó 3-1 el enfrentamiento más reciente, disputado en marzo de 2024 en Estados Unidos.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Costa Rica?

Mira de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Costa Rica.

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¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

El duelo Argentina vs. Costa Rica será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo para seguir las acciones de este importante partido de preparación en la era post Lionel Messi :

La selección argentina disputará su último compromiso internacional de 2026 este martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Lionel Scaloni buscará una victoria para dejar atrás la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. La Albiceleste tendrá como principales referencias a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras el combinado costarricense, dirigido por Bryan Ruiz, intentará cerrar su gira sudamericana con un resultado positivo y respaldado por Manfred Ugalde en ataque. El partido comenzará a las 20:00 horas de Argentina y tendrá transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS por Telefe, además de las alternativas de streaming Mi Telefe y TyC Sports Play; los aficionados también podrán consultar la cobertura de Repretel y Teletica en Costa Rica, según la programación y disponibilidad de sus respectivas señales. (VIDEO DE X: @Argentina)