El Atlético de Madrid recibe en el Riyadh Air Metropolitano al Manchester United en uno de los partidos más esperados de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Estos dos clubes atraviesan momentos muy opuestos: si bien ganaron en su debut 4-0 al Sabah en el máximo torneo de clubes europeo, los Red Devils registran su peor arranque en la Premier League en 40 años y encadenan cuatro partidos oficiales sin ganar, tras empatar recientemente 1-1 en casa frente al Tottenham. Los colchoneros, por su parte, llegan en un estado de forma espectacular, sumando cuatro victorias consecutivas en LaLiga, pero en el debut de la Champions sufrieron un traspié al caer 2-1 contra el Liverpool en Anfield, por lo que aprovecharán su localía para sumar sus primeros puntos. El duelo se llevará a cabo este martes 13 de octubre en punto de las 21:00 horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del juego Atlético Madrid vs. Manchester United y los canales de TV que lo transmiten? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

En España, el encuentro se podrá ver en los canales Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones, todos disponibles en la plataforma Movistar Plus.

Por otro lado, en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX para ver el Atlético Madrid contra Manchester United por la Champions League en idiomas español e inglés; y en México por FOX One y FOX+; mientras que en países como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana deberás contar con Disney+ Premium Norte.

Finalmente, ESPN y Disney+ Premium transmitirá en vivo y online el partido Atlético Madrid-Manchester United para los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Atlético de Madrid y Manchester United miden fuerzas por la fase de liga de la UEFA Champions League. Conozca los horarios por país y la guía completa de canales para seguir la transmisión en directo. | Crédito: uefa.com / Composición Depor
Atlético de Madrid y Manchester United miden fuerzas por la fase de liga de la UEFA Champions League. Conozca los horarios por país y la guía completa de canales para seguir la transmisión en directo. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿En qué canal transmiten Atlético Madrid vs. Manchester United por UEFA Champions League 2026-27?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
España21:00 horasMovistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de CampeonesMovistar Plus
Estados Unidos (ET)15:00 horasTUDN USA, UniMásParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
Estados Unidos (CT)14:00 horasTUDN USA, UniMásParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
Estados Unidos (MT)13:00 horasTUDN USA, UniMásParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
Estados Unidos (PT)12:00 horasTUDN USA, UniMásParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
México13:00 horas--FOX One, FOX+
Costa Rica13:00 horas--Disney+ Premium Norte
El Salvador13:00 horas--Disney+ Premium Norte
Nicaragua13:00 horas--Disney+ Premium Norte
Guatemala13:00 horas--Disney+ Premium Norte
Panamá13:00 horas--Disney+ Premium Norte
República Dominicana14:00 horas--Disney+ Premium Norte
Perú14:00 horasESPN2 ColombiaDisney+ Premium Chile
Colombia14:00 horasESPN2 ColombiaDisney+ Premium Sur
Ecuador14:00 horasESPN2 ColombiaDisney+ Premium Sur
Bolivia15:00 horasESPN2 ColombiaDisney+ Premium Chile
Chile15:00 horasESPN ChileDisney+ Premium Chile
Venezuela15:00 horasESPN2 ColombiaDisney+ Premium Sur, inter
Paraguay16:00 horasESPN2 ColombiaDisney+ Premium Argentina
Argentina16:00 horasESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
Uruguay16:00 horasESPN2 ColombiaDisney+ Premium Argentina
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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