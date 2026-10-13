El Atlético de Madrid recibe en el Riyadh Air Metropolitano al Manchester United en uno de los partidos más esperados de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Estos dos clubes atraviesan momentos muy opuestos: si bien ganaron en su debut 4-0 al Sabah en el máximo torneo de clubes europeo, los Red Devils registran su peor arranque en la Premier League en 40 años y encadenan cuatro partidos oficiales sin ganar, tras empatar recientemente 1-1 en casa frente al Tottenham. Los colchoneros, por su parte, llegan en un estado de forma espectacular, sumando cuatro victorias consecutivas en LaLiga, pero en el debut de la Champions sufrieron un traspié al caer 2-1 contra el Liverpool en Anfield, por lo que aprovecharán su localía para sumar sus primeros puntos. El duelo se llevará a cabo este martes 13 de octubre en punto de las 21:00 horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT . ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del juego Atlético Madrid vs. Manchester United y los canales de TV que lo transmiten? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

En España, el encuentro se podrá ver en los canales Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones, todos disponibles en la plataforma Movistar Plus.

Por otro lado, en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX para ver el Atlético Madrid contra Manchester United por la Champions League en idiomas español e inglés; y en México por FOX One y FOX+; mientras que en países como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana deberás contar con Disney+ Premium Norte.

Finalmente, ESPN y Disney+ Premium transmitirá en vivo y online el partido Atlético Madrid-Manchester United para los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Atlético de Madrid y Manchester United miden fuerzas por la fase de liga de la UEFA Champions League. Conozca los horarios por país y la guía completa de canales para seguir la transmisión en directo. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿En qué canal transmiten Atlético Madrid vs. Manchester United por UEFA Champions League 2026-27?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING España 21:00 horas Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones Movistar Plus Estados Unidos (ET) 15:00 horas TUDN USA, UniMás Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX Estados Unidos (CT) 14:00 horas TUDN USA, UniMás Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX Estados Unidos (MT) 13:00 horas TUDN USA, UniMás Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX Estados Unidos (PT) 12:00 horas TUDN USA, UniMás Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México 13:00 horas -- FOX One, FOX+ Costa Rica 13:00 horas -- Disney+ Premium Norte El Salvador 13:00 horas -- Disney+ Premium Norte Nicaragua 13:00 horas -- Disney+ Premium Norte Guatemala 13:00 horas -- Disney+ Premium Norte Panamá 13:00 horas -- Disney+ Premium Norte República Dominicana 14:00 horas -- Disney+ Premium Norte Perú 14:00 horas ESPN2 Colombia Disney+ Premium Chile Colombia 14:00 horas ESPN2 Colombia Disney+ Premium Sur Ecuador 14:00 horas ESPN2 Colombia Disney+ Premium Sur Bolivia 15:00 horas ESPN2 Colombia Disney+ Premium Chile Chile 15:00 horas ESPN Chile Disney+ Premium Chile Venezuela 15:00 horas ESPN2 Colombia Disney+ Premium Sur, inter Paraguay 16:00 horas ESPN2 Colombia Disney+ Premium Argentina Argentina 16:00 horas ESPN Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay 16:00 horas ESPN2 Colombia Disney+ Premium Argentina