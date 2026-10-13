La UEFA Champions League 2026-27 continúa con un partidazo que se robará la atención de los aficionados al fútbol de primer nivel en la segunda jornada de la fase de liga. Atlético de Madrid recibe a Manchester United este martes 13 de octubre a partir de las 21:00 horario peninsular / 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española. El encuentro entre colchoneros y Red Devils tendrá como protagonistas a dos clubes que atraviesan momentos muy opuestos en sus ligas domésticas, por lo que están obligados a sumar para acomodarse en la renovada clasificación continental del máximo torneo de clubes europeos. Si quieres saber dónde ver el partido Atlético Madrid — Manchester United en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.

Atlético de Madrid y Manchester United se verán las caras en la fase liguera en la Champions League 2026. Consulte la programación televisiva y las opciones online para México, España y Estados Unidos. | Crédito: uefa.com / Composición Depor
Atlético de Madrid y Manchester United se verán las caras en la fase liguera en la Champions League 2026. Consulte la programación televisiva y las opciones online para México, España y Estados Unidos. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Atlético Madrid — Manchester United por UEFA Champions League 2026-27?

El compromiso entre Atlético de Madrid y Manchester UNited se disputará el martes 13 de octubre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España. El encuentro corresponde a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

PaísHora
Estados Unidos (ET)3:00 p.m.
Estados Unidos (CT)2:00 p.m.
Estados Unidos (MT)1:00 p.m.
Estados Unidos (PT)12:00 p.m.
México1:00 p.m.
Guatemala1:00 p.m.
Honduras1:00 p.m.
El Salvador1:00 p.m.
Nicaragua1:00 p.m.
Costa Rica1:00 p.m.
Panamá2:00 p.m.
Colombia2:00 p.m.
Ecuador2:00 p.m.
Perú2:00 p.m.
Venezuela3:00 p.m.
Bolivia3:00 p.m.
Chile3:00 p.m.
Argentina4:00 p.m.
Brasil4:00 p.m.
Paraguay4:00 p.m.
Uruguay4:00 p.m.
España9:00 p.m.

¿Dónde ver Atlético Madrid — Manchester United por streaming y canales de paga?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.

PaísCanal o plataforma
Estados UnidosTUDN USA, UniMás, Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
MéxicoFOX One, FOX+
GuatemalaDisney+ Premium Norte
HondurasDisney+ Premium Norte
Costa RicaDisney+ Premium Norte
PanamáDisney+ Premium Norte
ColombiaESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
EcuadorESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
ArgentinaESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
UruguayESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
ParaguayESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
EspañaMovistar Plus, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

Posibles alineaciones de Atlético Madrid — Manchester United

Atlético de Madrid

Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian “Cuti” Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Pablo Barrios; Álex Baena, Jonathan David, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Manchester United

Sybren Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Youri Tielemans, Carlos Baleba, Bryan Mbeumo; Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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