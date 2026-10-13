La UEFA Champions League 2026-27 continúa con un partidazo que se robará la atención de los aficionados al fútbol de primer nivel en la segunda jornada de la fase de liga. Atlético de Madrid recibe a Manchester United este martes 13 de octubre a partir de las 21:00 horario peninsular / 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española. El encuentro entre colchoneros y Red Devils tendrá como protagonistas a dos clubes que atraviesan momentos muy opuestos en sus ligas domésticas, por lo que están obligados a sumar para acomodarse en la renovada clasificación continental del máximo torneo de clubes europeos. Si quieres saber dónde ver el partido Atlético Madrid — Manchester United en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.
¿A qué hora juega Atlético Madrid — Manchester United por UEFA Champions League 2026-27?
El compromiso entre Atlético de Madrid y Manchester UNited se disputará el martes 13 de octubre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España. El encuentro corresponde a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
|País
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|2:00 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|1:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p.m.
|México
|1:00 p.m.
|Guatemala
|1:00 p.m.
|Honduras
|1:00 p.m.
|El Salvador
|1:00 p.m.
|Nicaragua
|1:00 p.m.
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|Panamá
|2:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Chile
|3:00 p.m.
|Argentina
|4:00 p.m.
|Brasil
|4:00 p.m.
|Paraguay
|4:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
¿Dónde ver Atlético Madrid — Manchester United por streaming y canales de paga?
Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.
|País
|Canal o plataforma
|Estados Unidos
|TUDN USA, UniMás, Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|México
|FOX One, FOX+
|Guatemala
|Disney+ Premium Norte
|Honduras
|Disney+ Premium Norte
|Costa Rica
|Disney+ Premium Norte
|Panamá
|Disney+ Premium Norte
|Colombia
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
|Argentina
|ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
|España
|Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones
Posibles alineaciones de Atlético Madrid — Manchester United
Atlético de Madrid
Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian “Cuti” Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Pablo Barrios; Álex Baena, Jonathan David, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Manchester United
Sybren Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Youri Tielemans, Carlos Baleba, Bryan Mbeumo; Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.