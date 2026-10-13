Este martes 13 de octubre hay un partido de infarto. Estoy hablando del Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Vasco da Gama en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026 este martes 13 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:30 pm
- Estados Unidos (CT): 7:30 pm
- Estados Unidos (MT): 6:30 pm
- Estados Unidos (PT): 5:30 pm
- México (CDMX): 6:30 pm
- España: 2:30 am del miércoles 14 de octubre
- Puerto Rico: 8:30 pm
- Costa Rica: 6:30 pm
- República Dominicana: 8:30 pm
- El Salvador: 6:30 pm
- Guatemala: 6:30 pm
- Honduras: 6:30 pm
- Nicaragua: 6:30 pm
- Panamá: 7:30 pm
- Argentina: 9:30 pm
- Brasil (Brasilia): 9:30 pm
- Uruguay: 9:30 pm
- Chile (Santiago): 9:30 pm
- Paraguay: 9:30 pm
- Bolivia: 8:30 pm
- Venezuela: 8:30 pm
- Ecuador: 7:30 pm
- Perú: 7:30 pm
- Colombia: 7:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Boca Juniors vs. Vasco da Gama?
Este martes 13 de octubre se podrá ver el Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV
- México: Disney+ Premium México
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: SBT, Paramount+, CazéTV
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Chile, DGO
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Perú, DGO
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte