Boca Juniors y Vasco da Gama buscarán dar el primer paso que asegure su paso hacia la gran final de la Copa Sudamericana 2026 cuando se enfrenten por la ida de semifinales este martes 13 de octubre en el Estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’. No te pierdas la transmisión de Boca Juniors vs. Vasco da Gama vía DIRECTV EN VIVO, a partir de las 19:30 horas Lima / 21:30 horas Buenos Aires . El cuadro dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un gran momento futbolístico al acumular 17 partidos invicto y eliminar a São Paulo en cuartos de final. No obstante, el Xeneize sufre una baja sumamente crítica de cara al duelo contra los brasileños: Leandro Paredes, su capitán y mediocampista estrella, se perderá la serie por un desgarro. Las Camisas Negras, por su parte, clasificaron a semifinales tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe. Aunque a nivel continental arrastra un buen desempeño defensivo (con 7 vallas invictas en 12 partidos), su presente en el Brasileirão es irregular ya que marchan en la casilla 14, cerca de los puestos de descenso.

El Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver el partido Boca Juniors vs. Vasco da Gama EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026?

El encuentro Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Boca Juniors vs. Vasco da Gama por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 11 de julio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Boca Juniors vs. Vasco da Gama por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

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Busca el evento ‘Boca Juniors vs. Vasco da Gama’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 13/10/2026. Sigue la transmisión de ESPN y Disney Plus para ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Boca Juniors vs. Vasco da Gama EN VIVO por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 13 de octubre de 2026

Martes, 13 de octubre de 2026 Horario: 21:30 horas Argentina y Brasilia / 19:30 horas Perú y Colombia

21:30 horas Argentina y Brasilia / 19:30 horas Perú y Colombia Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

DGo Lugar: Estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’, Buenos Aires (Argentina)