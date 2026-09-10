El Club Deportivo Luis Ángel Firpo recibirá al Club Olimpia Deportivo este jueves 10 de septiembre a las 11:06 p.m. ET / 9:06 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:06 p.m. PT . Ambos equipos buscarán mantener su buen momento y conseguir una victoria clave. El Tricolor finalizó en el segundo lugar del Grupo A con dos victorias, un empate y una derrota, mientras que Los Albos completaron una fase de grupos perfecta para apropiarse del primer lugar del Grupo C. A continuación, te compartimos una detalla guía de canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido Firpo vs. Olimpia en vivo en Estados Unidos, España, México y el resto del mundo.

¿Dónde ver Firpo vs. Olimpia EN VIVO en Estados Unidos?

La transmisión en Estados Unidos del partido entre Firpo contra Olimpia por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 será por los siguientes canales:

Paramount+

CBS Sports Golazo

¿En qué canal ver Firpo vs. Olimpia en México?

La transmisión del partido entre Firpo y Olimpia por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 en México:

FOX One

¿En qué canal ver Firpo vs. Olimpia EN DIRECTO en España?

Lamentablemente, Club Deportivo Luis Ángel Firpo y Club Olimpia Deportivo no será transmitido en España, por lo que el partido se podrá ver usando un VPN en el territorio español.

¿Qué canal transmite Firpo vs. Olimpia por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 en América Latina?

En América Latina, el partido entre L.A. Firpo contra Club Olimpia será televisado por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Chile: Disney+ Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Perú: Disney+ Premium Chile

Paraguay: Disney+ Premium Argentina

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Venezuela: Disney+ Premium Sur

¿A qué hora juegan Firpo vs. Olimpia?

Los horarios del partido entre Firpo contra Olimpia por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.

País Horarios Estados Unidos 23:06 España 05:06 del día siguiente México 21:06 Guatemala 21:06 El Salvador 21:06 Honduras 21:06 Nicaragua 21:06 Costa Rica 21:06 Panamá 22:06 Perú 22:06 Colombia 22:06 Ecuador 22:06 Chile 23:06 Venezuela 23:06 Bolivia 23:06 Argentina 00:06 del día siguiente Uruguay 00:06 del día siguiente Paraguay 00:06 del día siguiente Brasil 00:06 del día siguiente