El Club Deportivo Luis Ángel Firpo recibirá al Club Olimpia Deportivo este jueves 10 de septiembre a las 11:06 p.m. ET / 9:06 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:06 p.m. PT. Ambos equipos buscarán mantener su buen momento y conseguir una victoria clave. El Tricolor finalizó en el segundo lugar del Grupo A con dos victorias, un empate y una derrota, mientras que Los Albos completaron una fase de grupos perfecta para apropiarse del primer lugar del Grupo C. A continuación, te compartimos una detalla guía de canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido Firpo vs. Olimpia en vivo en Estados Unidos, España, México y el resto del mundo.
¿Dónde ver Firpo vs. Olimpia EN VIVO en Estados Unidos?
La transmisión en Estados Unidos del partido entre Firpo contra Olimpia por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 será por los siguientes canales:
- Paramount+
- CBS Sports Golazo
¿En qué canal ver Firpo vs. Olimpia en México?
La transmisión del partido entre Firpo y Olimpia por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 en México:
- FOX One
¿En qué canal ver Firpo vs. Olimpia EN DIRECTO en España?
Lamentablemente, Club Deportivo Luis Ángel Firpo y Club Olimpia Deportivo no será transmitido en España, por lo que el partido se podrá ver usando un VPN en el territorio español.
¿Qué canal transmite Firpo vs. Olimpia por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 en América Latina?
En América Latina, el partido entre L.A. Firpo contra Club Olimpia será televisado por la plataforma de streaming Disney+ Premium.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
¿A qué hora juegan Firpo vs. Olimpia?
Los horarios del partido entre Firpo contra Olimpia por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.
|País
|Horarios
|Estados Unidos
|23:06
|España
|05:06 del día siguiente
|México
|21:06
|Guatemala
|21:06
|El Salvador
|21:06
|Honduras
|21:06
|Nicaragua
|21:06
|Costa Rica
|21:06
|Panamá
|22:06
|Perú
|22:06
|Colombia
|22:06
|Ecuador
|22:06
|Chile
|23:06
|Venezuela
|23:06
|Bolivia
|23:06
|Argentina
|00:06 del día siguiente
|Uruguay
|00:06 del día siguiente
|Paraguay
|00:06 del día siguiente
|Brasil
|00:06 del día siguiente